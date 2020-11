Bocelli da Fazio dice che le sue parole sul Covid erano «messaggio di ottimismo e speranza», ma nessuno gliele ricorda (Di lunedì 23 novembre 2020) Visto che c’è stato Bocelli da Fazio e che nessuno, in quella breve ospitata, gli ha ricordato le esatte parole che ha pronunciato il 28 luglio al Senato in occasione di un convegno Covid-19, tra informazione, scienza e diritto, lo facciamo noi. In quella circostanza, il tenore aveva detto: «Mi sono sentito umiliato e offeso a un certo punto quando ho scoperto di non poter più uscire di casa, senza aver commesso crimini di sorta. Non nego di aver disubbidito alle regole in certi casi e volontariamente: non mi sembrava giusto e non mi sembrava salutare restare in casa. La pandemia non può essere così grave perché non conosco nessuno che è stato ricoverato in terapia intensiva». LEGGI ANCHE > Qualcuno (indovinate chi) ha creduto che il comune di Bugliano abbia tolto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 novembre 2020) Visto che c’è statodae che, in quella breve ospitata, gli hato le esatteche ha pronunciato il 28 luglio al Senato in occasione di un convegno-19, tra informazione, scienza e diritto, lo facciamo noi. In quella circostanza, il tenore aveva detto: «Mi sono sentito umiliato e offeso a un certo punto quando ho scoperto di non poter più uscire di casa, senza aver commesso crimini di sorta. Non nego di aver disubbidito alle regole in certi casi e volontariamente: non mi sembrava giusto e non mi sembrava salutare restare in casa. La pandemia non può essere così grave perché non conoscoche è stato ricoverato in terapia intensiva». LEGGI ANCHE > Qualcuno (indovinate chi) ha creduto che il comune di Bugliano abbia tolto ...

