Boccia: "Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale. Discutere di cenoni e feste con 600 morti al giorno è davvero fuori luogo"

L'Italia deve cercare di tenere duro, non perdere "il senso di comunità" e ricordare che "Molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale". È l'invito che arriva dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, di fronte alle continue polemiche e alle tensioni sociali che stanno dividendo il Paese in questa seconda ondata di coronavirus. Intervenuto a La Vita in Diretta su Rai1, Boccia ha affrontato ad esempio l'ultima richiesta arrivata dalle Regioni, che vogliono riaprire le piste da sci: "Oggi non ci sono le condizioni", ha spiegato. Il pressing di chi vuole un liberi tutti per Natale aumenta e il ministro replica: "Discutere di cenoni e feste con 600-700 morti al giorno è davvero fuori luogo".

