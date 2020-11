Black swing, abiti gessati e vecchi Gangster italo-americani. Il “nuovo” Achille Lauro arriva dagli anni ’20 (Di lunedì 23 novembre 2020) Big party, paillettes, Black swing, gessati, Chicago, vecchi Gangster italo-americani, questo e? il mood del nuovo side project di Achille Lauro: 1920 – Achille Lauro & THE UNTOUCHABLE BAND, in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile, già disponibile in preorder. 8 tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni ‘20, un dialogo tra passato e presente, l’improvvisazione piu? ricercata. Cover, come My Funny Valentine, Tu vuo? fa’ l’americano e Jingle Bell Rock; inediti, tra cui Piccola Sophie, Pessima e Chicago; riedizioni, come Cadillac 1920 e Bvlgari Black swing. ... Leggi su domanipress (Di lunedì 23 novembre 2020) Big party, paillettes,, Chicago,, questo e? il mood del nuovo side project di: 1920 –& THE UNTOUCHABLE BAND, in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile, già disponibile in preorder. 8 tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz‘20, un dialogo tra passato e presente, l’improvvisazione piu? ricercata. Cover, come My Funny Valentine, Tu vuo? fa’ l’americano e Jingle Bell Rock; inediti, tra cui Piccola Sophie, Pessima e Chicago; riedizioni, come Cadillac 1920 e Bvlgari. ...

lunatica_af : Ok, non proprio quello che mi ero immaginata, ma c'è Bvlgari black swing quindi va bene comunque - lfraaaa : RT @stephfacose: BVLGARI BLACK SWING CADILLAC 1920 NON VEDO L'ORA - ggirlaalmighty : VIVO IN FUNZIONE DEL 4 DICEMBRE E DI “BVLGARI BLACK SWING” - teamvlorelai : BVLGARI BLACK SWING MI SENTO MORIRE VE LO GIURO, HO PAURA L’ENNESIMO FEAT CON ANNALISA, LIBERATE QUESTA POVERA AN… - stephfacose : BVLGARI BLACK SWING CADILLAC 1920 NON VEDO L'ORA -

