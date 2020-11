“Bisognava mettere tutta l’Italia in zona rossa”: le parole del direttore sanitario del Cotugno di Napoli (Di lunedì 23 novembre 2020) “Al momento la pressione negli ospedali c’è, ma non è vero che il personale sanitario deve scegliere tra chi curare e chi lasciare morire”. Sono le parole del direttore dell’azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte anche il Cotugno di Napoli, Maurizio di Mauro, ospite a Ogni Mattina, su Tv8. Di Mauro ha esposto le cifre delle terapie intensive, con 200 posti letto occupati su più di 600. “Bisognava fare la Campania zona rossa prima? No, secondo me bisognava mettere tutta l’Italia in zona rossa, da subito”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Al momento la pressione negli ospedali c’è, ma non è vero che il personaledeve scegliere tra chi curare e chi lasciare morire”. Sono ledeldell’azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte anche ildi, Maurizio di Mauro, ospite a Ogni Mattina, su Tv8. Di Mauro ha esposto le cifre delle terapie intensive, con 200 posti letto occupati su più di 600.fare la Campaniarossa prima? No, secondo me bisognavainrossa, da subito”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

