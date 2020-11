Biden verso nomina Blinken a segretario (Di lunedì 23 novembre 2020) NEW YORK, 23 NOV - Joe Biden si appresta a nominare Anthony Blinken segretario di Stato. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Jake Sullivan sarebbe stato scelto come ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) NEW YORK, 23 NOV - Joesi appresta are Anthonydi Stato. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali Jake Sullivan sarebbe stato scelto come ...

Joe Biden ha scelto: Anthony Blinken sarà il suo segretario di Stato, colui che avrà la responsabilità di rilanciare l'America sul palcoscenico della democrazia internazionale. Lo riportano i media am ...

