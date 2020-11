Biden sceglie l’ex presidente della Fed Janet Yellen come segretario al Tesoro (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha deciso chi guiderà l’Economia durante la sua Amministrazione, ed è una scelta storica: a capo del dipartimento del Tesoro sarà nominata Janet L. Yellen, 74 anni, laureata a Yale e Brown ed ex presidente della Federal Reserve dal 2014 al 2018. È la prima donna a ricoprire questo ruolo. Yellen è attualmente un’economista presso il Brookings Institute. Prima di diventare presidente della Fed, ha guidato la Federal Reserve Bank di San Francisco ed è stata il diciottesimo presidente del Council of Economic Advisers sotto l’amministrazione Clinton. Si tratta di una figura che potrebbe essere accolta in modo favorevole anche dai democratici più progressisti, grazie al suo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 novembre 2020) Ileletto Joeha deciso chi guiderà l’Economia durante la sua Amministrazione, ed è una scelta storica: a capo del dipartimento delsarà nominataL., 74 anni, laureata a Yale e Brown ed exFederal Reserve dal 2014 al 2018. È la prima donna a ricoprire questo ruolo.è attualmente un’economista presso il Brookings Institute. Prima di diventareFed, ha guidato la Federal Reserve Bank di San Francisco ed è stata il diciottesimodel Council of Economic Advisers sotto l’amministrazione Clinton. Si tratta di una figura che potrebbe essere accolta in modo favorevole anche dai democratici più progressisti, grazie al suo ...

