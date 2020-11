Biden sceglie Blinken per il ritorno alle grandi alleanze (Di lunedì 23 novembre 2020) Antony Blinken, veterano della politica estera e consigliere di lunga data di Joe Biden, sarà il segretario di Stato della prossima amministrazione Usa. L’annuncio ufficiale arriverà martedì, ma la stampa americana ha anticipato la notizia assieme ad altri due nomi destinati a comporre il tridente delle relazioni di Biden con l’esterno: Jake Sullivan, nel ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale, e Linda Thomas-Greenfield, come ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu. Tutte e tre le scelte riflettono una chiara volontà da parte di quello che sarà il 46esimo presidente americano: tornare all’era delle alleanze globali, archiviando il pilastro trumpiano dell’America First e dando spazio a una visione del mondo in cui gli Stati Uniti possono essere leader di “un’azione positiva e collettiva” per risolvere problemi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Antony, veterano della politica estera e consigliere di lunga data di Joe, sarà il segretario di Stato della prossima amministrazione Usa. L’annuncio ufficiale arriverà martedì, ma la stampa americana ha anticipato la notizia assieme ad altri due nomi destinati a comporre il tridente delle relazioni dicon l’esterno: Jake Sullivan, nel ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale, e Linda Thomas-Greenfield, come ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu. Tutte e tre le scelte riflettono una chiara volontà da parte di quello che sarà il 46esimo presidente americano: tornare all’era delleanze globali, archiviando il pilastro trumpiano dell’America First e dando spazio a una visione del mondo in cui gli Stati Uniti possono essere leader di “un’azione positiva e collettiva” per risolvere problemi ...

