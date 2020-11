Biden nomina la nuova squadra alla guida degli Usa. Una donna a capo degli 007 (Di lunedì 23 novembre 2020) L'era Biden, nonostante il recalcitrante Trump, apre le danze di una nuova stagione politica con un cambio di passo, le cui note suonano con le nomine del suo staff. "Con la nuova squadra torniamo a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) L'era, nonostante il recalcitrante Trump, apre le danze di unastagione politica con un cambio di passo, le cui note suonano con le nomine del suo staff. "Con latorniamo a ...

TgLa7 : #Biden nomina John #Kerry inviato speciale per il clima - ticino_live : Post Edited: Joe Biden nomina Segretario di Stato il diplomatico Antony Blinken, il più diverso possibile dalla - Gianga87 : RT @TgLa7: #Biden nomina John #Kerry inviato speciale per il clima - Massimo_Cancian : RT @TgLa7: #Biden nomina John #Kerry inviato speciale per il clima - LuisaRagni : RT @TgLa7: #Biden nomina John #Kerry inviato speciale per il clima -