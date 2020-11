Biden | il centrodestra e il Quirinale L’analisi di Paolo Alli

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 novembre 2020) Le elezioni Usa, sconfitta di Donald Trump prima che vittoria di Joe, ci restituiscono una società americana spaccata in una serie di fratture probabilmente senza precedenti tra classi, territori, gruppi etnici, generi, religioni, culture. La presidenza Trump ha certamente esacerbato contrasti esistenti da sempre dentro la società statunitense, cercando costantemente la contrapposizione frontale, in una campagna elettorale permanente durata quattro anni. Il Paese appare ripiegato sulle proprie contraddizioni interne, che rischiano di minarne, agli occhi del resto del mondo, la statura morale e l’autorevolezza. In questo contesto di incertezza sul futuro, quasi tutti gli osservatori concordano sul fatto che la presidenzasarà meno ostile al rapporto con l’Europa, sia in termini politici che commerciali, e questo non potrà che giovare al ...