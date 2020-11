Biden, Blinken sarà segretario di Stato (Di lunedì 23 novembre 2020) NEW YORK, 23 NOV - Joe Biden ha scelto: Anthony Blinken sarà il suo segretario di Stato, colui che avrà la responsabilità di rilanciare l'America sul palcoscenico della democrazia internazionale. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) NEW YORK, 23 NOV - Joeha scelto: Anthonyil suodi, colui che avrà la responsabilità di rilanciare l'America sul palcoscenico della democrazia internazionale. Lo ...

Agenzia_Ansa : Biden ha scelto, Anthony Blinken sarà il nuovo segretario di Stato. Annuncio atteso per martedì. Attese le nomine d… - RadioItaliaIRIB : USA, Biden: Blinken sarà segretario di Stato - ultimenotizie : Joe Biden ha scelto come segretario di Stato Anthony Blinken, che dovrà rilanciare l'America sulla scena internazio… - Adnkronos : Elezioni Usa, #Biden sceglie #Blinken come segretario di Stato - TV7Benevento : Elezioni Usa, Biden sceglie Blinken come segretario di Stato... -