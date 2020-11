Biathlon | Coppa del Mondo | cancellata la tappa di Pechino | Nove Mesto raddoppia

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) La federazione internazionale diha reso nota la cancellazione delladididel2020/2021. Non si gareggerà in Cina dall’1 al 7 marzo per quella che era l’occasione buona per testare le piste delle Olimpiadi 2022, nella stessa settimana ci sarà un bis di, la località ceca che dunquee sarà in calendario anche il weekend successivo. SportFace.