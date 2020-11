Benevento | dopo 14 anni niente pista di pattinaggio a piazza Roma

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto14non ci sarà ladiin. Una decisione dovuta, evidentemente, all’emergenza Covid. A darne notizia è la stessa società che si occupava della gestione della struttura: “Il Covid-19 interrompe la lunga storia dell’evento invernale beneventano più atteso da grandi e piccini.14, infatti, per la prima volta ladisu ghiaccio non verrà montata né a, né in provincia, interrompendo così di fatto una gloriosa tradizione natalizia fatta di sport e sano divertimento. Nella speranza che l’affievolirsi del contagio renda possibile la ripresa di tutte le attività, comprese quelle d’intrattenimento, ed il ...