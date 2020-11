Benevento | altri due vigili urbani positivi al Covid | sanificato il Comando 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due nuovi casi dità al-19 al Comando della Polizia Municipale di. La comunicazione al comandante deiè giunta stamattina e, nel rispetto del protocollo, si è immediatamente provveduto alla sanificazione dell’ambiente di lavoro. Uno degli agenti, secondo quanto si è appreso, si sarebbe contagiato durante un periodo di ferie trascorso a Roma dai parenti, mentre un altro vigile, che non era in servizio da venerdì scorso, è risultato positivo solo oggi. Questi ultimi due casi hanno riaperto il fronte dei contagi all’interno del Comando dei, che sembrava essere stato chiuso dopo i tamponi negativi per i precedenti casi di contagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.