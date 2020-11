BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 24 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 23 novembre 2020)di24: Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17,di24su FOX Il barista Danny, pur non rivelandolo a Carter (Lawrence Saint-Victor), pensa che Ridge (Thorsten Kaye) abbia tradito la moglie con un’altra donna. Intanto Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang) pensano di poter gestire i loro diversi punti di vista su Thomas (Matthew Atkinson). Ridge non nega che quanto fatto dal figlio a Hope (Annika Noelle) sia stato orrendo. Pur sollevata dal fatto che tra Shauna (Denise Richards) e Ridge non ci sia stato niente, Flo (Katrina Bowden) è preoccupata dall’evidente cotta che la madre si è presa per lo stilista; Shauna, però, non ha paura ...