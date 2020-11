Bassetti piange per la mamma scomparsa in diretta a Domenica In: "Mi proteggerà da lassù" (Di lunedì 23 novembre 2020) “Che Natale sarà per lei? Dal punto di vista personale intendo”, chiede in diretta Mara Venier all’infettivologo Matteo Bassetti, in collegamento durante Domenica In. E lo scienziato risponde: “Sarà un Natale senza la mamma”. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite durante la trasmissione di Rai Uno, è apparso commosso parlando della scomparsa della madre, avvenuta pochi giorni fa. Rivolgendosi alla presentatrice, Bassetti ha detto: “Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”. “Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che le staranno vicino”, è intervenuta Mara Venier. Poi, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Che Natale sarà per lei? Dal punto di vista personale intendo”, chiede inMara Venier all’infettivologo Matteo, in collegamento duranteIn. E lo scienziato risponde: “Sarà un Natale senza la”. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ospite durante la trasmissione di Rai Uno, è apparso commosso parlando delladella madre, avvenuta pochi giorni fa. Rivolgendosi alla presentatrice,ha detto: “Mi ha fatto commuovere. Orae papà sonoe ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”. “Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che le staranno vicino”, è intervenuta Mara Venier. Poi, ...

