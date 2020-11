Bassetti: “I morti di Covid? In Italia ci abbiamo contato anche chi aveva un infarto” (Di lunedì 23 novembre 2020) Mentre il governo continua con la sua martellante campagna al servizio dei colossi farmaceutici, pronti a vendere il vaccino ai governi di tutto il mondo forti di contratti segretissimi grazie ai quali ricaveranno soldi a palate, qualche voce inizia timidamente a muoversi nel dibattito Italiano, mettendo in dubbio il racconto che ci è stato propinato a forza per mesi. Prima le polemiche che hanno visto come protagonista il professor Crisanti, dipinto in passato come esperto per antonomasia e oggi di colpo costretto a chiedere umilmente scusa per aver messo in dubbio la reale efficacia delle cure anti-Covid in arrivo. Poi, un intervento di Matteo Bassetti che ha fatto discutere, e parecchio. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira in onda su La7, l’infettivologo ha infatti ammesso senza troppi giri di parole, lasciando a bocca ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 23 novembre 2020) Mentre il governo continua con la sua martellante campagna al servizio dei colossi farmaceutici, pronti a vendere il vaccino ai governi di tutto il mondo forti di contratti segretissimi grazie ai quali ricaveranno soldi a palate, qualche voce inizia timidamente a muoversi nel dibattitono, mettendo in dubbio il racconto che ci è stato propinato a forza per mesi. Prima le polemiche che hanno visto come protagonista il professor Crisanti, dipinto in passato come esperto per antonomasia e oggi di colpo costretto a chiedere umilmente scusa per aver messo in dubbio la reale efficacia delle cure anti-in arrivo. Poi, un intervento di Matteoche ha fatto discutere, e parecchio. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira in onda su La7, l’infettivologo ha infatti ammesso senza troppi giri di parole, lasciando a bocca ...

