Basket, Serie A 2020-2021: i club si impegnano a proseguire nella stagione (Di lunedì 23 novembre 2020) I rappresentanti dei club che partecipano alla Serie A di Basket si sono riuniti nella giornata odierna in una teleconferenza insieme al presidente della LBA, Umberto Gandini, in quello che. nelle intenzioni. dovrebbe essere solamente il primo di una lunga Serie di confronti sempre più continui e ravvicinati per colpa del protrarsi della emergenza sanitaria del Covid-19. nella conference call odierna è stata effettuata una analisi della situazione generale dopo nove giornate di campionato e del calendario dei recuperi – che verranno completati nel mese di dicembre – e le cui date sono state definite contando sulla piena disponibilità di tutti i club coinvolti. Questa comunione di intenti si è espressa anche nella conferma di voler continuare la ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) I rappresentanti deiche partecipano allaA disi sono riunitigiornata odierna in una teleconferenza insieme al presidente della LBA, Umberto Gandini, in quello che. nelle intenzioni. dovrebbe essere solamente il primo di una lungadi confronti sempre più continui e ravvicinati per colpa del protrarsi della emergenza sanitaria del Covid-19.conference call odierna è stata effettuata una analisi della situazione generale dopo nove giornate di campionato e del calendario dei recuperi – che verranno completati nel mese di dicembre – e le cui date sono state definite contando sulla piena disponibilità di tutti icoinvolti. Questa comunione di intenti si è espressa ancheconferma di voler continuare la ...

