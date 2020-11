Basket, i migliori italiani della 9a giornata di Serie A. Procida-Pecchia, l’azzurro di Cantù. Bene Tambone, Baldasso vuole Tallinn (Di lunedì 23 novembre 2020) giornata per certi versi non semplice per i colori italiani, in parte per via dei due match rinviati che avrebbero potuto presentarne diversi attualmente in grande spolvero (e in odor di Nazionale), in parte per ulteriori particolarità all’interno delle singole partite. Ne è un esempio Milano-Venezia, sulla quale torneremo, complici il recupero dall’infortunio di Gigi Datome e mezza Reyer positiva al Covid-19. La partita del giorno, inevitabilmente, si è giocata a Bologna: il derby l’ha vinto nettamente la Virtus, con la Fortitudo priva tanto di Matteo Fantinelli quanto di Pietro Aradori. Nel giorno di un assist di Milos Teodosic che ha fatto rapidamente il giro di ogni angolo del pianeta, la truppa italiana virtussina si è fatta valere, con un Alessandro Pajola sempre più sicuro dei propri mezzi in difesa e che anche in attacco sta iniziando a ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020)per certi versi non semplice per i colori, in parte per via dei due match rinviati che avrebbero potuto presentarne diversi attualmente in grande spolvero (e in odor di Nazionale), in parte per ulteriori particolarità all’interno delle singole partite. Ne è un esempio Milano-Venezia, sulla quale torneremo, complici il recupero dall’infortunio di Gigi Datome e mezza Reyer positiva al Covid-19. La partita del giorno, inevitabilmente, si è giocata a Bologna: il derby l’ha vinto nettamente la Virtus, con la Fortitudo priva tanto di Matteo Fantinelli quanto di Pietro Aradori. Nel giorno di un assist di Milos Teodosic che ha fatto rapidamente il giro di ogni angolo del pianeta, la truppa italiana virtussina si è fatta valere, con un Alessandro Pajola sempre più sicuro dei propri mezzi in difesa e che anche in attacco sta iniziando a ...

EurobasketRoma : ?? Una risposta colpo su colpo nella prima metà gara, prima del calo e di un recupero non completato totalmente. Qu… - PlayTheSilence_ : RT @savex90: @rosalinobove @dunat_basket In panchina hai darmian che è stato uno dei migliori, perisic, lautaro, radu, skriniar, eriksen ?? - savex90 : @rosalinobove @dunat_basket In panchina hai darmian che è stato uno dei migliori, perisic, lautaro, radu, skriniar, eriksen ?? - AlessioLaker : 'Flash - la storia di @DwyaneWade ' è l'ennesimo ottimo libro di @Davide_piase , che si conferma una delle migliori… - dunat_basket : @fabiorud Proprio perché sono allenatore sono convinto che con eriksen stia sbagliando. Ovviamente concordo Con te… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori Basket Awards, i migliori li scegliete voi: votate per la 5ª giornata La Gazzetta dello Sport Basket: il Jolly Acli prima illude e poi cede al Brixia Brescia

Il Jolly Acli Basket Livorno prima illude ... Un finale amaro per Livorno, che nella delusione per la sconfitta, deve tuttavia intercettare quel buono indubbiamente proposto, come riconosciuto ...

Basket, Qualificazioni Europei 2022: Italia-Nord Macedonia. Programma, orari e tv

Torna in campo la Nazionale, e lo fa nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022, che per l’Italia tali non sono visto che ospita già un girone al Mediolanum Forum di Assago. Gli az ...

Il Jolly Acli Basket Livorno prima illude ... Un finale amaro per Livorno, che nella delusione per la sconfitta, deve tuttavia intercettare quel buono indubbiamente proposto, come riconosciuto ...Torna in campo la Nazionale, e lo fa nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022, che per l’Italia tali non sono visto che ospita già un girone al Mediolanum Forum di Assago. Gli az ...