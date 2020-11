Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna-Andorra sarà recuperata nelle vicinanze di Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono state rilasciate le date dei recuperi di quattro match di EuroCup 2020-2021 per quel che concerne la prima fase, che vede due italiane già qualificate per le Top 16, e cioè Virtus Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trento, mentre le cose sono più complicate per la Reyer Venezia e difficilissime per Brescia. Tra i quattro match interessati c’è anche quello dell’ottava giornata tra Virtus e MoraBanc Andorra, rinviato a causa delle molte positività al Covid-19 nel club che gioca in Liga ACB. Si recupererà, in particolare, il 22 dicembre alle 19:00 alla Segafredo Arena; le V nere sono ancora alla caccia di un percorso netto (10-0) e sono tuttora l’unica squadra tra Eurolega ed EuroCup a non aver ancora perso. Queste le riprogrammazioni di altri tre ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono state rilasciate le date dei recuperi di quattro match diper quel che concerne la prima fase, che vede due italiane già qualificate per le Top 16, e cioèSegafredoe Dolomiti Energia Trento, mentre le cose sono più complicate per la Reyer Venezia e difficilissime per Brescia. Tra i quattro match interessati c’è anche quello dell’ottava giornata trae MoraBanc, rinviato a causa delle molte positività al Covid-19 nel club che gioca in Liga ACB. Si recupererà, in particolare, il 22 dicembre alle 19:00 alla Segafredo Arena; le V nere sono ancora alla caccia di un percorso netto (10-0) e sono tuttora l’unica squadra tra Eurolega eda non aver ancora perso. Queste le riprogrammazioni di altri tre ...

