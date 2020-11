Baseball: Alex Liddi è un nuovo giocatore degli Atenienses de Manatí di Porto Rico (Di lunedì 23 novembre 2020) Alex Liddi apre un nuovo capitolo della sua vita Baseballistica. Come riporta il sito della FIBS, il 32enne sanremese ha infatti firmato un contratto con gli Atenienses de Manatí, squadra Portoricana che fa parte della Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), che lo porterà a militare in una delle leghe invernali più prestigiose della zona caraibica. Dopo non aver avuto purtroppo la possibilità di giocare ancora una volta nella Liga Mexicana de Béisbol (a seguito di due stagioni fatte invece con i Venados de Mazatlan) – a causa della situazione sanitaria tutt’ora in essere – l’interno azzurro andrà a cogliere una straordinaria opportunità venendo guidato tecnicamente nel dugout dal 45enne José Molina, fratello di Bengie e del celeberrimo Yadier, ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020)apre uncapitolo della sua vitaistica. Come riporta il sito della FIBS, il 32enne sanremese ha infatti firmato un contratto con glide, squadraricana che fa parte della Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), che lo porterà a militare in una delle leghe invernali più prestigiose della zona caraibica. Dopo non aver avuto purtroppo la possibilità di giocare ancora una volta nella Liga Mexicana de Béisbol (a seguito di due stagioni fatte invece con i Venados de Mazatlan) – a causa della situazione sanitaria tutt’ora in essere – l’interno azzurro andrà a cogliere una straordinaria opportunità venendo guidato tecnicamente nel dugout dal 45enne José Molina, fratello di Bengie e del celeberrimo Yadier, ...

