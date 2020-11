Barcellona, Koeman lascia a casa Messi e spiega perchè salta il match di Champions (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Barcellona in Champions League domani contro la Dinamo Kiev avrà numerosi assenti. Restano a casa gli infortunati Piqué e Sergi Roberto ma anche Messi e De Jong. Il tecnico Ronald Koeman ha spiegato perchè nella lista dei convocati che si recheranno in Ucraina non sono presenti l'argentino il centrocampista olandese:"La situazione in Champions League è abbastanza buona con 9 punti ed è un buon momento per far riposare questi due giocatori". Viene quindi esclusa la possibilità che possano aver accusato un problema fisico dopo la partita contro l'Atlético Madrid. In una stagione che sarà impegnativa e dove i giocatori devono stare bene fisicamente, il tecnico olandese sta già iniziando con le rotazioni. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) IlinLeague domani contro la Dinamo Kiev avrà numerosi assenti. Restano agli infortunati Piqué e Sergi Roberto ma anchee De Jong. Il tecnico Ronaldhatonella lista dei convocati che si recheranno in Ucraina non sono presenti l'argentino il centrocampista olandese:"La situazione inLeague è abbastanza buona con 9 punti ed è un buon momento per far riposare questi due giocatori". Viene quindi esclusa la possibilità che possano aver accusato un problema fisico dopo la partita contro l'Atlético Madrid. In una stagione che sarà impegnativa e dove i giocatori devono stare bene fisicamente, il tecnico olandese sta già iniziando con le rotazioni. ITA Sport Press.

