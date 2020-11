Ballando con le stelle, Raimondo Todaro quest’anno ha fatto male i conti. Anzi, i Conticini (Di lunedì 23 novembre 2020) Non importa che sia finita e che ci sia un vincitore ufficiale (Gilles Rocca) in mezzo a una serie di vincitori morali che manco i cinquanta e dispari premi di consolazione a Sanremo. La quindicesima edizione di “Ballando con le stelle”, la più tribolata ed entusiasmante della storia, anche a gara ormai chiusa e con i costumi dei concorrenti riposti nei magazzini Rai, continua a regalare strascichi di competizione che a confronto Trump e Biden non sono nessuno. C’è chi semplicemente non è salito sul podio e si riprenderà, avendo pure le sue ragioni, nel 2025: vedi Tullio Solenghi. E c’è chi semplicemente per ego, eccesso di convinzione e non accettazione della realtà, non si dà pace perché voleva a tutti i costi il primato: vedi Raimondo Todaro. Roberta Bruzzone, con lui, potrebbe fare gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Non importa che sia finita e che ci sia un vincitore ufficiale (Gilles Rocca) in mezzo a una serie di vincitori morali che manco i cinquanta e dispari premi di consolazione a Sanremo. La quindicesima edizione di “con le”, la più tribolata ed entusiasmante della storia, anche a gara ormai chiusa e con i costumi dei concorrenti riposti nei magazzini Rai,nua a regalare strascichi di competizione che a confronto Trump e Biden non sono nessuno. C’è chi semplicemente non è salito sul podio e si riprenderà, avendo pure le sue ragioni, nel 2025: vedi Tullio Solenghi. E c’è chi semplicemente per ego, eccesso di convinzione e non accettazione della realtà, non si dà pace perché voleva a tutti i costi il primato: vedi. Roberta Bruzzone, con lui, potrebbe fare gli ...

