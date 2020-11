Ballando con le Stelle, il sospiro di Milly Carlucci: “Ho temuto il blocco totale” (Di lunedì 23 novembre 2020) Milly Carlucci tira le somme alla fine di questa lunga e travagliata edizione di Ballando con le Stelle, un programma che è stato messo severamente a dura prova dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus e dagli incidenti di percorso. Al principio la paura di non poter schierare il cast, poi la paura del flop a causa, anche, della mancanza del pubblico in studio e infine gli incidenti: ballerini e “Stelle” positive al Covid, svenimenti, influenze e caviglie fasciate. Ma nonostante tutto questo, the show must go on, e così è stato. Dalla Isoardi che ha ballato fasciata a Todaro, tornato in pista dopo l’operazione all’appendice; dalla Mussolini che si è dovuta riprendere con acqua e zucchero a Samuel Peron e Daniele Scardina che hanno dovuto aspettare il secondo tampone negativo per tornare in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020)tira le somme alla fine di questa lunga e travagliata edizione dicon le, un programma che è stato messo severamente a dura prova dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus e dagli incidenti di percorso. Al principio la paura di non poter schierare il cast, poi la paura del flop a causa, anche, della mancanza del pubblico in studio e infine gli incidenti: ballerini e “” positive al Covid, svenimenti, influenze e caviglie fasciate. Ma nonostante tutto questo, the show must go on, e così è stato. Dalla Isoardi che ha ballato fasciata a Todaro, tornato in pista dopo l’operazione all’appendice; dalla Mussolini che si è dovuta riprendere con acqua e zucchero a Samuel Peron e Daniele Scardina che hanno dovuto aspettare il secondo tampone negativo per tornare in ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - generacomplotti : RT @tempoweb: Complotto a #BallandoConLeStelle? #SelvaggiaLucarelli smonta #Todaro #ElisaIsoardi #23novembre - fyrewinter : Forse meglio dire che c'è una me prima e dopo Paolo Conticini a Ballando con le stelle in generale -