‘Ballando con le Stelle 15’, Gilles Rocca svela come ha festeggiato la vittoria e rivolge un dolce pensiero alla ballerina Lucrezia Lando (Di lunedì 23 novembre 2020) Il trionfo di Gilles Rocca a Ballando con le Stelle non è stato inaspettato, ma sicuramente emozionante. Giovane calciatore della Lazio, Gilles ha poi dovuto interrompere la promettente carriera a causa di un infortunio. Oggi, Gilles lavora come attore e regista, ma soprattutto nell’impresa di famiglia, che si occupa di strumenti musicali. Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Rocca ha così commentato la vittoria del dancing show insieme a Lucrezia Lando: Ho festeggiato la vittoria da solo, a casa da solo. La festa di fine anno purtroppo non s’è potuta fare, sono stato a casa e mi sono rivisto la puntata. Mi sono risvegliato dal sogno ad occhi aperti, è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 novembre 2020) Il trionfo dia Bndo con lenon è stato inaspettato, ma sicuramente emozionante. Giovane calciatore della Lazio,ha poi dovuto interrompere la promettente carriera a causa di un infortunio. Oggi,lavoraattore e regista, ma soprattutto nell’impresa di famiglia, che si occupa di strumenti musicali. Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,ha così commentato ladel dancing show insieme a: Holada solo, a casa da solo. La festa di fine anno purtroppo non s’è potuta fare, sono stato a casa e mi sono rivisto la puntata. Mi sono risvegliato dal sogno ad occhi aperti, è ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @GillesRocca e @LandoLucrezia vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 1 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - PanariellinaIda : Le chiacchiere stanno a zero hanno vinto gli unici inimitabili più bravi di tutti @GillesRocca @LandoLucrezia hanno… - Filocre1 : Quello che sta succedendo a Ballando con le Stelle tra i giudici ed alcuni ballerini è la testimonianza che la giur… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con DIRETTA GRAN PREMIO AUSTRIA 2020 - Streaming LIVE TV8 Giornal