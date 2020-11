Bakugan: Campioni di Vestroia, alti e bassi per il ritorno delle sfide tra i mostri in sfera nella nostra prova (Di lunedì 23 novembre 2020) Una quindicina di anni fa uscirono delle sfere che, con l’ausilio dei Bakucore, esagoni magnetici disposti in un’apposita arena, si trasformavano in mostri: i Bakugan. Dei giocattoli semplici e intuitivi che sicuramente avrebbero potuto catturare l’attenzione dei più piccoli. Il franchise fu spremuto, anche se non a livello di altri mostri (in tutti i sensi) sacri che probabilmente conosciamo tutti meglio. Fatto sta che pochi anni dopo sparì tutto così com’era cominciato, senza destare particolare clamore. L’anno scorso le aziende che se ne occupavano rimisero mano al progetto Bakugan, quindi via al remake completo dell’ anime, via a nuovi giocattoli e ovviamente, altrimenti non saremmo qui a parlarne, via a nuovi videogiochi. Bakugan: Campioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Una quindicina di anni fa uscironosfere che, con l’ausilio dei Bakucore, esagoni magnetici disposti in un’apposita arena, si trasformavano in: i. Dei giocattoli semplici e intuitivi che sicuramente avrebbero potuto catturare l’attenzione dei più piccoli. Il franchise fu spremuto, anche se non a livello di altri(in tutti i sensi) sacri che probabilmente conosciamo tutti meglio. Fatto sta che pochi anni dopo sparì tutto così com’era cominciato, senza destare particolare clamore. L’anno scorso le aziende che se ne occupavano rimisero mano al progetto, quindi via al remake completo dell’ anime, via a nuovi giocattoli e ovviamente, altrimenti non saremmo qui a parlarne, via a nuovi videogiochi.di ...

