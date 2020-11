Bacoli | Natale solidale al tempo del Covid | albero illuminato grazie a volontari e imprenditori

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020)di lettura: < 1 minuto(Na) – Dopo lo stop alle luci d’artista natalizie per “utilizzare ogni energia e risorsa pubblica per aiutare le tante famiglie” che hanno difficoltà aldel. Ildi, comune dell’area flegrea, vedrà anche per quest’anno delicatissimo l’natalizio al centro dell’antico porto militare romano,all’aiuto didella zona. “Ho accolto con piacere la proposta dieddel territorio – spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – che si sono offerti di illuminare, anche questo, l’al centro dell’antico porto militare romano. Li ...