Azzolina: “Non si possono avere le strade affollate e le scuole chiuse”. Il governo pronto alla riapertura graduale prima di Natale (Di lunedì 23 novembre 2020) “Non possiamo immaginare a dicembre di avere strade affollate il pomeriggio e scuole superiori chiuse la mattina“. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, torna a premere per la riapertura graduale delle scuole prima di Natale, con il 9 dicembre individuata come data possibile, in parallelo anche ai possibili allentamenti delle restrizioni per consentire agli italiani di fare gli acquisti per i regali natalizi. “Nell’ultimo periodo le Asl sono andate in affanno, si è chiesto a tutti i settori del Paese di fare un sacrificio e anche la scuola ha dato una mano, ma mi auguro che sia una parentesi brevissima – ha spiegato la titolare dell’Istruzione a Sette Storie su Rai1 – Gli studenti hanno diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020)possiamo immaginare a dicembre diil pomeriggio esuperiori chiuse la mattina“. La ministra dell’Istruzione, Lucia, torna a premere per ladelledi, con il 9 dicembre individuata come data possibile, in parallelo anche ai possibili allentamenti delle restrizioni per consentire agli italiani di fare gli acquisti per i regali natalizi. “Nell’ultimo periodo le Asl sono andate in affanno, si è chiesto a tutti i settori del Paese di fare un sacrificio e anche la scuola ha dato una mano, ma mi auguro che sia una parentesi brevissima – ha spiegato la titolare dell’Istruzione a Sette Storie su Rai1 – Gli studenti hanno diritto ...

