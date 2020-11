Azioni IBM sono in calo del 12 | 7% da inizio anno Vale la pena investire?

Leggi su invezz

(Di lunedì 23 novembre 2020) LeIBM (NYSE: IBM)in crescita a novembre, ma il prezzo non è ancora in grado di superare il livello di resistenza di 120$. IBM sta espandendo la sua attività e la società ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1,63$ per azione a ottobre. Analisi fondamentale: IBM ha dichiarato un dividendo trimestrale di 1,63$ per azione International Business Machines Corporation (IBM) è una società tecnologica multinazionale americana che impiega oltre 350.000 dipendenti in 170 diverse n. IBM continua ad essere un attore importante nel business IT con la capacità di entusiasmare gli investitori nel susseguirsi degli anni. IBM ha registrato risultati migliori del previsto nel terzo trimestre, i ricaviscesi solo del 2,6% a $17,56 miliardi, mentre l’EPS non-GAAP del Q3 è stato di 2,58$. Lo scorso ...