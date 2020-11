Avellino, nuovo caso di ripositivizzazione nel gruppo squadra (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il gruppo squadra, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi e posti in isolamento, ha praticato il trentasettesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. Si tratta di una ripositivizzazione in un soggetto asintomatico. Il tesserato rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a dei nuovi controlli nelle prossime 48 ore. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Contestualmente il calciatore Fabio Tito ha praticato il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi e posti in isolamento, ha praticato il trentasettesimo ciclo di tampone nasofaringeo, il quale ha dato esito positivo per un solo elemento del. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha confermato l’esito. Si tratta di unain un soggetto asintomatico. Il tesserato rimarrà in isolamento e sarà sottoposto a dei nuovi controlli nelle prossime 48 ore. I restanti componenti delsono risultati tutti negativi. Contestualmente il calciatore Fabio Tito ha praticato il ...

