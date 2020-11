Australia choc | bagnante ucciso da uno squalo 

Leggi su inews24

(Di lunedì 23 novembre 2020)da uno squalo:inin queste ore. Si tratta di un 60enne sorpreso da un esemplare di quattro metri in una zona insospettabile. L’uomo è morto per le eccessive ferite riportate. Ritorna l’incubo squali in, il Paese dove più in assoluto nel mondo si registrano minacce e attacchi da parte L'articolo proviene da Inews.it.