Australia: bagnante ucciso da squalo (Di lunedì 23 novembre 2020) SYDNEY, 23 NOV - Ancora un attacco mortale di squalo presso una popolare ma non pattugliata spiaggia Australiana. Un uomo è stato ucciso domenica mattina da uno squalo di oltre 4 metri in acqua bassa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) SYDNEY, 23 NOV - Ancora un attacco mortale dipresso una popolare ma non pattugliata spiaggiana. Un uomo è statodomenica mattina da unodi oltre 4 metri in acqua bassa ...

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Australia: bagnante ucciso da squalo in acqua bassa a Broome. Nella Cable Beach, in centro turistico nel Nordovest del Pa… - BarbySavino : RT @MediasetTgcom24: Australia: bagnante ucciso da squalo in acqua bassa a Broome #australia - mviass : RT @Agenzia_Ansa: Australia: bagnante ucciso da squalo in acqua bassa a Broome. Nella Cable Beach, in centro turistico nel Nordovest del Pa… - MediasetTgcom24 : Australia: bagnante ucciso da squalo in acqua bassa a Broome #australia - Agenzia_Ansa : Australia: bagnante ucciso da squalo in acqua bassa a Broome. Nella Cable Beach, in centro turistico nel Nordovest… -