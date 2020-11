Auriemma, Napoli-Milan: “Valeri? Arbitraggio pessimo e campionato condizionato” (Di lunedì 23 novembre 2020) Parole dure del giornalista verso l’operato dell’arbitro Valeri Raffaele Auriemma ha commentato la sconfitta del Napoli tramite un video pubblicato sul profilo twitter di SportMediaset. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 23 novembre 2020) Parole dure del giornalista verso l’operato dell’arbitro Valeri Raffaeleha commentato la sconfitta deltramite un video pubblicato sul profilo twitter di SportMediaset. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Jjuventushare : RT @Boboj29: Napoli prigioniero da chi lo ama troppo, da chi lo difende sempre e comunque, da chi in ogni luogo ,radio ,tv e giornali ne es… - scudo75 : RT @Boboj29: Napoli prigioniero da chi lo ama troppo, da chi lo difende sempre e comunque, da chi in ogni luogo ,radio ,tv e giornali ne es… - Rafael76r : @Sport_Mediaset @RafAuriemma Auriemma sei fuori luogo,parli del Napoli come se fosse il Real Madrid,il Napoli è da… - KunGrax : RT @scar15385: Auriemma innanzitutto si lavi i denti, poi si vada a guardare il gol del Napoli da annullare per fallo di Bakayoko su Kessiè. - SimonePerego3 : RT @Boboj29: Napoli prigioniero da chi lo ama troppo, da chi lo difende sempre e comunque, da chi in ogni luogo ,radio ,tv e giornali ne es… -