AUDIO | Lombardia, la consigliera Beccalossi e i ‘fighetti’ in bicicletta: insorge il M5s (Di lunedì 23 novembre 2020) MILANO – “La mobilita’ leggera e sostenibile, ovvero, tramite monopattino e bici elettrica e’ uno degli strumenti per fronteggiare l’emergenza nell’emergenza e non e’ da ‘fighetti’ andare al lavoro in bicicletta, e’ necessita’, oltre che un gesto di rispetto verso l’ambiente e tutta la societa’ civile”. Polemica da parte del consigliere M5S lombardo Dario Alberti per una frase dell’ex assessore regionale al Territorio e ora consigliere al Gruppo Misto, Viviana Beccalossi (ex Fratelli d’Italia). Leggi su dire (Di lunedì 23 novembre 2020) MILANO – “La mobilita’ leggera e sostenibile, ovvero, tramite monopattino e bici elettrica e’ uno degli strumenti per fronteggiare l’emergenza nell’emergenza e non e’ da ‘fighetti’ andare al lavoro in bicicletta, e’ necessita’, oltre che un gesto di rispetto verso l’ambiente e tutta la societa’ civile”. Polemica da parte del consigliere M5S lombardo Dario Alberti per una frase dell’ex assessore regionale al Territorio e ora consigliere al Gruppo Misto, Viviana Beccalossi (ex Fratelli d’Italia).

chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: 'Mandateci cartoline e fateci viaggiare così virtualmente. Sono arrivati già 200 messaggi che ci fanno sentire meno soli'.… - Radio1Rai : 'Mandateci cartoline e fateci viaggiare così virtualmente. Sono arrivati già 200 messaggi che ci fanno sentire men… - mcavallito : RT @YoungRadioMb: #ColpodiCovid” ora in onda in diretta audio e video sulla pagina#facebook di #Youngradio o sul sito - YoungRadioMb : #ColpodiCovid” ora in onda in diretta audio e video sulla pagina#facebook di #Youngradio o sul sito… - ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Treno deragliato,scambio senza controllo. Su Tg3 in onda l'audio comunicazioni fra operai e la centrale | #ANSA https://… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Lombardia AUDIO | Lombardia, la consigliera Beccalossi ei 'fighetti' in bicicletta: insorge il M5s Dire Sicilia, bufera sull’audio del dirigente: «Aprite nuovi posti letto o finiamo in zona rossa»

Ispettori del ministero della Salute nell’Isola per valutare «pressioni» sui dirigenti sanitari. Boccia: «verificare se c’è il tentativo di aggirare i parametri del monitoraggio» ...

Covid: nuova ordinanza Speranza su zone rosse e arancioni

(AUDIO LETTURA DELL'ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) - Zona rossa e arancione, c'è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute R ...

Ispettori del ministero della Salute nell’Isola per valutare «pressioni» sui dirigenti sanitari. Boccia: «verificare se c’è il tentativo di aggirare i parametri del monitoraggio» ...(AUDIO LETTURA DELL'ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) - Zona rossa e arancione, c'è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute R ...