Attentato Nizza: ricostruito il viaggio del terrorista (Di lunedì 23 novembre 2020) Il giovane tunisino, era partito da Sfax con l'intento di compiere un atto terroristico. Brahim Aoussaoui ha attraversato l'Italia con la foto del killer del professor Paty in tasca Leggi su tg.la7 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il giovane tunisino, era partito da Sfax con l'intento di compiere un atto terroristico. Brahim Aoussaoui ha attraversato l'Italia con la foto del killer del professor Paty in tasca

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Nizza Attentato di Nizza, il killer è passato da Genova due giorni prima dell’attacco a Notre-Dame Genova24.it Dall'Africa fino a Lampedusa: i movimenti del killer islamista

L'unico buco nella ricostruzione del percorso con cui il terrorista Aouissaoui Brahim ha potuto raggiungere la Francia, portando a termine l'attentato terroristico all'interno della cattedrale di Nizz ...

Nizza: un camion sulla folla. 84 morti e tanti bambini tra le vittime

Il bilancio delle vittime dell’attentato è di almeno 84 morti, tra cui molti bambini, e circa 100 feriti. L’autista del camion che si è scagliato contro la folla a Nizza “è stato ucciso”: è quanto rif ...

