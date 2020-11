Atalanta | Toloi | «Nazionale italiana? Sarebbe davvero incredibile»

(Di lunedì 23 novembre 2020) Rafael, difensore dell’, ha parlato della possibilità di vestire la maglia della. Ecco le sue parole Rafael, intervistato da Lance in Brasile, ha parlato della possibilità di vestire la maglia dell’Italia. Le sue parole riportate da TMW.– «Tutti i giocatori sognano di vestire un giorno quella maglia e io non faccio eccezione. Continuerò a fare del mio meglio con il mio club e forse questa opportunità si presenterà. L’importante adesso è fare bene con l’. Il Brasile ha molti grandi difensori ma sto ancora sognando una chiamata e continuo a crederci. La? Ho la Nazionalità e c’è anche questa possibilità.un’opportunità ...

ATALANTA Gollini 6 Palomino 6 Romero 6.5 Toloi 6 Depaoli 6 De roon 6 Pessina 6 Gosens 7 Gomez 6 Ilicic 5.5 Zapata 5…

