(Di lunedì 23 novembre 2020) A margine dell'inaugurazione del nuovo store ufficiale dell', il presidente nerazzurro Antonioha parlato in diretta a Sky Sport. Dalannunciato di, fino al prossimo impegno di Champions League contro il: parlacaption id="attachment 904161" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"? Noi l’abbiamo già fatto a fine campionato scorso, abbiamo già prolungato", ha ammessosulla scelta di prolungare il contratto del mister fino al 2023. Poi sulla prossima sfida di Champions League contro il: "è uno stadio affascinante e strepitoso, esattamente come ...

ItaSportPress : Atalanta, Percassi: 'Con Gasperini rinnovo già avvenuto. Liverpool? Ad Anfield per imparare' -… - STOCALCIO1 : ?? #Percassi: 'L'obiettivo dell'#Atalanta resta la salvezza'. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Percassi: 'Liverpool università del calcio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Percassi: 'Liverpool università del calcio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Percassi: 'Liverpool università del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Percassi

Ma sono sicuro che Gasperini troverà le soluzioni migliori per fare bene e provare a vincere. Un conto è fare sei giorni di allenamento e poi giocare, un conto è avere 16 nazionali via per quindici gi ..."Un conto e' allenarsi tutti sei giorni per preparare la partita, un altro se una quindicina di giocatori resta in giro due settimane per le Nazionali".