Atalanta | Gasperini | “Sarebbe impresa incredibile battere il Liverpool Ci proveremo”

Mercoledì prossimo l'Atalanta si recherà a Liverpool per disputare la penultima partita del girone di Champions League. Un impegno difficilissimo che spaventa anche il tecnico Gian Piero Gasperini, che però intervenuto ai microfoni di Sky Sport confida nell'impresa: "Riuscissimo a batterlo sarebbe fantastico, contro il Leicester hanno fatto una grandissima partita e sono in un'ottima condizione. Ci proveremo, fare risultato a Liverpool sarebbe un'impresa incredibile". Il tecnico è uno dei candidati ai Globe Soccer Awards. "Sono un po' sorpreso, una nomination importante e prestigiosissima. Questo è il risultato della grande stagione con ..."

