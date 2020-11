Atalanta | Gasperini | “Fermare il Liverpool all’Anfield sarebbe fantastico”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Ho visto giocare ilieri sera contro il Leicester, li incontriamo nel momento migliore loro. Affrontiamo una squadra straordinaria e in grandissima condizione e proprio per questo fermarliun risultato fantastico“. Lo ha dichiarato Gian Pieroa due giorni dalla super sfida dell’Anfield Road tra. E sulla nomination tra i migliori allenatori dell’anno ai Globe Soccer Awards: “Sono sorpreso, è una nomination importante quello dei Globe Soccer Awards, l’anno scorso è stata una stagione fantastica – ha aggiunto Gasp ai microfoni di Sky Sport –. E’ il risultato di tutto quello che è stato fatto. Cercheremo di meritarcela quest’anno. Non siamo molto abituati a guardarci indietro, quello che abbiamo fatto l’anno scorso deve aver fatto molto scalpore“. ...