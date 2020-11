Assassin’s Creed, trama, cast e curiosità del film ispirato al videogioco Ubisoft (Di lunedì 23 novembre 2020) Assassin’s Creed dal celebre videogioco targato Ubisoft il film nel 2016 diretto da Justin Kurzel. In onda su Rai 2 alle 21,20 il 23 novembre riprende le tematiche che hanno reso l’omonima serie un cult senza però riuscire a sfondare e dimostrando ancora una volta tutte le difficoltà nel riproporre sul grande schermo le avventure videoludiche. Assassin’s Creed, anticipazioni trama Tutto ruota intorno ad un misterioso manufatto, la Mela dell’Eden con cui si potrebbe asservire l’intera umanità e piegare il libero arbitrio di ogni persona. Per impossessarsene i Templari sono disposti a tutto ma devono fronteggiare un’altra società segreta come quella degli Assassini. Per scoprire qualche indizio in grado di poter condurre al manufatto, un condannato a ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 23 novembre 2020)dal celebretargatoilnel 2016 diretto da Justin Kurzel. In onda su Rai 2 alle 21,20 il 23 novembre riprende le tematiche che hanno reso l’omonima serie un cult senza però riuscire a sfondare e dimostrando ancora una volta tutte le difficoltà nel riproporre sul grande schermo le avventure videoludiche., anticipazioniTutto ruota intorno ad un misterioso manufatto, la Mela dell’Eden con cui si potrebbe asservire l’intera umanità e piegare il libero arbitrio di ogni persona. Per impossessarsene i Templari sono disposti a tutto ma devono fronteggiare un’altra società segreta come quella degli Assassini. Per scoprire qualche indizio in grado di poter condurre al manufatto, un condannato a ...

