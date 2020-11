Arsenal, Pepé espulso e insulti social: club si schiera contro i fan e annuncia indagini della polizia (Di lunedì 23 novembre 2020) In casa Arsenal non è certo un buon momento. Non solo la mancanza di risultati sul campo, ma adesso anche un duro faccia a faccia tra società e tifosi, quest'ultimi protagonisti in negativo dopo lo 0-0 maturato contro il Leeds. La mancata vittoria Gunners, a detta di parecchi fan, è stata anche colpa di Nicolas Pepé, espulso dal direttore di gara. Con l'uomo in meno, per il club di Londra è stato difficile portare a casa il successo obbligando la squadra di Arteta all'ennesimo weekend incolore.Arsenal, Pepé insultato sui social: la nota del clubcaption id="attachment 1055027" align="alignnone" width="661" Arsenal Pepé (getty images)/captionProprio il cartellino rosso subito dall'attaccante ha generato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) In casanon è certo un buon momento. Non solo la mancanza di risultati sul campo, ma adesso anche un duro faccia a faccia tra società e tifosi, quest'ultimi protagonisti in negativo dopo lo 0-0 maturatoil Leeds. La mancata vittoria Gunners, a detta di parecchi fan, è stata anche colpa di Nicolasdal direttore di gara. Con l'uomo in meno, per ildi Londra è stato difficile portare a casa il successo obbligando la squadra di Arteta all'ennesimo weekend incolore.insultato sui: la nota delcaption id="attachment 1055027" align="alignnone" width="661"(getty images)/captionProprio il cartellino rosso subito dall'attaccante ha generato ...

