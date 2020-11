"Arrogante, insulta milioni di malati. Non si dimette? Bene...": la mossa estrema di Salvini contro Nicola Morra (Di lunedì 23 novembre 2020) Prosegue la battaglia, durissima, di Matteo Salvini contro il grillino Nicola Morra, il presidente della Commissione Antimafia che si è macchiato di parole orribili su Jole Santelli. Già, il pentastellato in buona sostanza aveva detto che i calabresi sapevano di votare "una persona malata", ma "questa è la democrazia". Un orrore che ha sollevato un vespaio di polemiche. Eppure il M5s non vuole mollare: niente dimissioni, che mai come in questo caso sarebbero auspicabili. E così, il leader della Lega, ribadisce su Twitter: "Fino a quando rimarrà il 'signor' Morra, personaggio Arrogante che ha infangato la memoria di Jole Santelli e insultato milioni di malati e le loro famiglie, i parlamentari di Lega e centrodestra non parteciperanno ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Prosegue la battaglia, durissima, di Matteoil grillino, il presidente della Commissione Antimafia che si è macchiato di parole orribili su Jole Santelli. Già, il pentastellato in buona sostanza aveva detto che i calabresi sapevano di votare "una persona malata", ma "questa è la democrazia". Un orrore che ha sollevato un vespaio di polemiche. Eppure il M5s non vuole mollare: niente dimissioni, che mai come in questo caso sarebbero auspicabili. E così, il leader della Lega, ribadisce su Twitter: "Fino a quando rimarrà il 'signor', personaggioche ha infangato la memoria di Jole Santelli etodie le loro famiglie, i parlamentari di Lega e centrodestra non parteciperanno ai ...

