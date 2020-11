Argentina | Milito lascia il Racing | “Non condivido le idee del presidente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Attraverso un videomessaggio postato sul suo profilo Instagram, Diegoha annunciato le sue dimissioni da segretario tecnico delClub di Avellaneda. L’ex calciatore di Genoa e Inter, in carica da quasi tre anni, ha spiegato i motivi della sua scelta: “Ho preso la mia decisione poiché nonné modello nédel presidente. Potrà sembrare una scelta forte, ma in realtà non lo è. Continuerò a rispettare il presidente ed accetto le sue scelte anche se non mi trovo d’accordo. Ribadisco però che non si tratta di nulla di personale. Negli ultimi anni ho fatto il massimo per cambiare le cose e credo che i risultati mi diano ragione“. SportFace.