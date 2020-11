Arabia Saudita-Israele, l’incontro segreto che mira alla “normalizzazione”. “E’ un risultato straordinario” (Di lunedì 23 novembre 2020) Normalizzazione sì ma senza "la firma di un'accordo" tra l'Arabia Saudita e lo Stato ebraico: di questo, secondo quanto trapelano media israeliani, avrebbero discusso il principe ereditario Saudita Mohammed Bin Salman (MBS) e il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante un incontro segreto avvenuto alla presenza del segretario di Stato americano Mike Pompeo e che avrebbe avuto luogo a Neom, nuova città Saudita situata a poche miglia dal confine meridionale di Israele. Il governo israeliano e l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme non hanno ancora commentato la notizia, ma questa mattina diversi media israeliani riferiscono diversi dettagli sui temi discussi e sul volo notturno di Netanyahu nella località Saudita. Nessun commento anche da ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 23 novembre 2020) Normalizzazione sì ma senza "la firma di un'accordo" tra l'e lo Stato ebraico: di questo, secondo quanto trapelano media israeliani, avrebbero discusso il principe ereditarioMohammed Bin Salman (MBS) e il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante un incontroavvenutopresenza del segretario di Stato americano Mike Pompeo e che avrebbe avuto luogo a Neom, nuova cittàsituata a poche miglia dal confine meridionale di. Il governo israeliano e l'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme non hanno ancora commentato la notizia, ma questa mattina diversi media israeliani riferiscono diversi dettagli sui temi discussi e sul volo notturno di Netanyahu nella località. Nessun commento anche da ...

