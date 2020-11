Antonino Cannavacciuolo prima del successo | retroscena inedito | l’avreste mai detto?

(Di lunedì 23 novembre 2020), spunta unsulla sua vitadelcoi ristoranti e con la televisione: chi l’avrebbe maidelnon è soltanto uno dei più grandi chef italiani. E’ anche un personaggio televisivo. Su di lui sono sempre accese decine e decine di riflettori. Ha una canale Instagram che aggiorna di tanto in tanto con qualche foto della sua famiglia, che adora. Sua moglie, anche lei ormai è molto conosciuta: Cinziatesta. Si amano, si vogliono bene e condividono quella che per entrambi è una grande passione: la cucina. Ed è stata lei, infatti, a ...

hugmenowzayn : vorrei un antonino cannavacciuolo personale a casa - ilsommopino : Ottima performance di Antonino Cannavacciuolo. Sempre credibile nei panni di #Hagrid - Butterfly11_22 : Se dovessi scegliere il cuoco italiano che mi piace di più sarebbe: Antonino Cannavacciuolo! In quanto ad eleganza… - RobyRamazzotti : Posizionamento del sito web per il sito di Laqua Charme & Boutique, la prestigiosa struttura di Cinzia e Antonino C… - targhinicarooo : esco dalla zona arancione che sono Antonino Cannavacciuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Cannavacciuolo

RicettaSprint

A gennaio, Covid permettendo, dovrei venire a Milano come giudice, con Joe e Antonino Cannavacciuolo, per la seconda edizione del cooking show Family Food Fight di Sky Uno».Stasera in tv 22 novembre 2020. Inizia su Rai 1 la nuova serie in sei puntate con Anna Valle e Claudio Gioè. Molte le altre proposte.