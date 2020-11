Antonella Mosetti | lo scatto di Non è la Rai lascia senza parole | “Bella come allora”

Leggi su leggilo

(Di lunedì 23 novembre 2020)ha pubblicato su Instagram una foto del suo debutto in televisione a “Non è la Rai”. Il post ha stupito i suoi follower “C’è sempre un inizio, 1993”. Con questa didascalia al post che ha pubblicato su Instagram la showgirl ha mostrato un immagine dei suoi esordi in televisione. In quello straordinario programma L'articolo proviene da Leggilo.org.