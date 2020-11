Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: confessione al GF Vip (Di martedì 24 novembre 2020) Antonella Elia ha annunciato durante la diretta del Grande Fratello Vip di aver lasciato Pietro Delle Piane. Antonella Elia ha aperto con il botto questa puntata del Grande Fratello Vip, confidando ad Alfonso Signorini che purtroppo la sua relazione con Pietro Delle Piane è arrivata al capolinea. L’opinionista non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020)ha annunciato durante la diretta del Grande Fratello Vip di aver lasciatoha aperto con il botto questa puntata del Grande Fratello Vip, confidando ad Alfonso Signorini che purtroppo la sua relazione conè arrivata al capolinea. L’opinionista non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

