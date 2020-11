Antica Pizzeria da Michele, seconda apertura in Arabia Saudita. (Di lunedì 23 novembre 2020) L'Antica Pizzeria da Michele apre la seconda sede in Arabia Saudita a Riyad, capitale e polo finanziario del paese. Ospita la Pizzeria l'elegante Gallery Mall in U Walk. L'apertura diretta al pubblico,... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 23 novembre 2020) L'daapre lasede ina Riyad, capitale e polo finanziario del paese. Ospita lal'elegante Gallery Mall in U Walk. L'diretta al pubblico,...

AzzurroTime : L’antica pizzeria da Michele Riyad: seconda apertura in Arabia Saudita - - Pizza_ontheRoad : L’antica pizzeria da Michele Riyad L’antica pizzeria da Michele apre la seconda sede in Arabia Saudita a Riyad, cap… - saporicondivisi : Antica Pizzeria da Michele, seconda apertura in Arabia Saudita. - Napolitanteam : L'antica pizzeria da Michele Riyad: seconda apertura in Arabia Saudita - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - L’antica pizzeria da Michele Riyad: seconda apertura in Arabia Saudita -

Ultime Notizie dalla rete : Antica Pizzeria Antica Pizzeria da Michele: apre il secondo locale in Arabia Saudita dissapore Antica Pizzeria da Michele: apre il secondo locale in Arabia Saudita

L’Antica Pizzeria da Michele apre il suo secondo punto vendita in Arabia Saudita in pochi mesi, grazie a una collaborazione con il gruppo Foodart di proprietà saudita. L’Antica Pizzeria da Michele, ch ...

Michele Condurro: inaugurazione della seconda pizzeria in Arabia Saudita

In barba alla crisi Covid Condurro rilancia e aggiunge un nuovo elegante locale alla sua "scuderia" internazionale ...

L’Antica Pizzeria da Michele apre il suo secondo punto vendita in Arabia Saudita in pochi mesi, grazie a una collaborazione con il gruppo Foodart di proprietà saudita. L’Antica Pizzeria da Michele, ch ...In barba alla crisi Covid Condurro rilancia e aggiunge un nuovo elegante locale alla sua "scuderia" internazionale ...