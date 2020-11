Anthony Blinken Segretario di Stato – la scelta di Biden

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nonostante Donald Trump continua a non ammettere la sconfitta e cerca in tutti i modi di ribaltare l’esito delle elezioni, il presidente eletto Joeprosegue per la sua strada e annuncia che martedì ufficializzerà le sue prime scelte per i posti chiave nella sua amministrazione. Secondo indiscrezionisarà il prossimodi