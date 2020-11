Anna Valle | la ricordate a Miss Italia? Com’era e com’è | la trasformazione

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 23 novembre 2020) Oggi è una grande attricema in passato ha vinto lo scettro come più bella del Paese: la? Ecco la. E’ molto apprezzata nel panorama cinematografico come attrice maha avuto il suo debutto nel concorso di bellezza più ambito del Paese: laL'articolo proviene da www.meteoweek.com.