Anna e Francesco, insieme da 63 anni, muoiono per Covid a pochi giorni di distanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Un’altra coppia insieme da una vita stroncata dal maledetto coronavirus. Sessantatre anni trascorsi l’uno accanto all’altra, morti a pochi a giorni di distanza: Francesco ha raggiunto la sua Anna. Il virus ha portati via entrambi. Prima Anna Ferrentino, deceduta l’11 novembre, poi Francesco Clemente, sabato 20. È accaduto a Sarno, in provincia di Salerno, dove la malattia ha mietuto 11 vittime. Ad annunciare la morte di Francesco, per tutti “Don Ciccio” è stato il sindaco della città, Giuseppe Carfora. Anche il suo portavoce Antonio Orza, come riporta Repubblica, ha scritto un post su Facebook in suo ricordo. “Il mostro invisibile – si legge nel post – se li è portati via don Ciccio e la signora Anna, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Un’altra coppiada una vita stroncata dal maledetto coronavirus. Sessantatretrascorsi l’uno accanto all’altra, morti adiha raggiunto la sua. Il virus ha portati via entrambi. PrimaFerrentino, deceduta l’11 novembre, poiClemente, sabato 20. È accaduto a Sarno, in provincia di Salerno, dove la malattia ha mietuto 11 vittime. Ad annunciare la morte di, per tutti “Don Ciccio” è stato il sindaco della città, Giuseppe Carfora. Anche il suo portavoce Antonio Orza, come riporta Repubblica, ha scritto un post su Facebook in suo ricordo. “Il mostro invisibile – si legge nel post – se li è portati via don Ciccio e la signora, ...

